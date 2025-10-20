Tre motivi per cui il Napoli ringrazia la Premier League
"> Pur giocando in Italia, il Napoli è una squadra.inglese. Nel senso che deve molto alla Premier League. Ci sono diversi giocatori che sono arrivati proprio da quel campionato e che a Napoli hanno trovato fortuna, serenità e sorrisi. Gli ultimi casi sono emblematici. Ecco perché i dirigenti continuano ad aspettare in Premier League risultati ogni domenica da cui potrebbero derivare altre opportunità di mercato. Perché Hojlund, ad esempio, è nato così. Un affare dal nulla per l’infortunio di Lukaku, ma un giocatore già noto, forte, che giocando poco aveva bisogno di trovare spazio altrove. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
