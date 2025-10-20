Tre motivi per cui il Napoli ringrazia la Premier League

Napolipiu.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Pur giocando in Italia, il Napoli è una squadra.inglese. Nel senso che deve molto alla Premier League. Ci sono diversi giocatori che sono arrivati proprio da quel campionato e che a Napoli hanno trovato fortuna, serenità e sorrisi. Gli ultimi casi sono emblematici. Ecco perché i dirigenti continuano ad aspettare in Premier League risultati ogni domenica da cui potrebbero derivare altre opportunità di mercato. Perché Hojlund, ad esempio, è nato così. Un affare dal nulla per l’infortunio di Lukaku, ma un giocatore già noto, forte, che giocando poco aveva bisogno di trovare spazio altrove. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

tre motivi per cui il napoli ringrazia la premier league

© Napolipiu.com - Tre motivi per cui il Napoli ringrazia la Premier League

Contenuti che potrebbero interessarti

tre motivi cui napoliTre motivi per cui Lang non è ancora protagonista con il Napoli - Noa Lang, che tra poco tornerà al Psv per la gara di martedì di Champions League, ha vissuto un avvio forse diverso dalle sue iniziali aspettative ma ha dovuto fare i conti con ... Riporta tuttonapoli.net

tre motivi cui napoliNapoli, boom di turisti: +45% in tre anni secondo il sindaco Manfredi - L'articolo Napoli, boom di turisti: +45% in tre anni secondo il sindaco Manfredi proviene da OttoPagine. msn.com scrive

Napoli: lesione muscolare per Buongiorno, fuori per tre gare - E' di lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra la diagnosi per Alessandro Buongiorno dopo gli esami fatti dal difensore del Napoli. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Motivi Cui Napoli