Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nell’ istituto scolastico Morano all’interno del Parco Verde su richiesta della dirigente scolastica. Tre ragazzini – due hanno 13 anni mentre il terzo ne ha 14 – erano stati trovati in possesso di 3 coltelli. I tre ragazzini sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di Napoli per poi essere affidati ai rispettivi genitori. Le armi sono state sequestrate. Questo evento non solo evidenzia un preoccupante fenomeno ma anche la sinergia scuola-carabinieri. L’ultimo evento, che vi segnalammo e che vi ricordiamo, è di martedì scorso quando una docente di una scuola a Piscinola a via Vecchia Miano aveva trovato un coltello nella cassetta del wc all’interno dei bagni maschili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tre minorenni con coltelli a scuola: la dirigente chiama i carabinieri