Tre giovani travolti da un treno a Novara | un morto e un ferito Interrotta la Torino-Milano
Tragedia a Trecate, in provincia di Novara, lungo la linea ferroviaria che collega Milano e Torino: questa sera tre pakistani sono stati investiti da un treno che procedeva dal capoluogo piemontese a quello lombardo. Le persone coinvolte hanno tutte attorno ai vent'anni e pare che abbiano deciso, forse per accelerare i tempi, di attraversare i binari anziché utilizzare il sottopassaggio per arrivare dalla parte opposta. Non ci sono ancora le ufficializzazioni dell'identificazione, perché al momento non sono ancora stati trovati i documenti dei tre. Uno di loro è purtroppo deceduto, i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Novara, tre giovani travolti da un treno: un morto e due feriti - facebook.com Vai su Facebook
Tre giovani travolti da un treno vicino a Novara: un morto e un ferito grave - I tre, di nazionalità straniera, pare abbiano deciso di attraversare i binari invece di utilizzare il sottopassaggio. Riporta ilgiornale.it
Novara, treno investe tre giovani. Un morto e due feriti. Interrotta la linea Milano-Torino - 30 circa, sono stati travolti a Trecate (Novara) dal treno proveniente da Torino e diretto a Milano. Scrive gazzettadiparma.it
Treno travolge tre ragazzi che attraversano i binari a Trecate: un morto e due feriti gravi - Novara, tragedia intorno alle 18: coinvolti tre giovani tra i 20 e i 23 anni. Riporta ilgiorno.it