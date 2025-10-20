Tre giovani travolti da un treno a Novara | un morto e un ferito Interrotta la linea Torino-Milano
Tragedia a Trecate, in provincia di Novara, lungo la linea ferroviaria che collega Milano e Torino: questa sera tre pakistani sono stati investiti da un treno che procedeva dal capoluogo piemontese a quello lombardo. Le persone coinvolte hanno tutte attorno ai vent'anni e pare che abbiano deciso, forse per accelerare i tempi, di attraversare i binari anziché utilizzare il sottopassaggio per arrivare dalla parte opposta. Non ci sono ancora le ufficializzazioni dell'identificazione, perché al momento non sono ancora stati trovati i documenti dei tre. Uno di loro è purtroppo deceduto, i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
