Tre giorni di lavori intensi | raddoppio di tensione della rete elettrica in quattro quartieri cittadini

A partire da domani, martedi 21 ottobre, e fino a giovedì 23 compreso una task force di circa 65 tra tecnici e operativi di E-Distribuzione e delle imprese che lavorano per conto dell’azienda del Gruppo Enel sarà impegnata in una nuova fase del piano di sviluppo e potenziamento della rete. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche questi approfondimenti

Prenderanno ufficialmente il via nei primi giorni di novembre i lavori di riqualificazione dei campi da tennis di via Dante a San Gavino Monreale. - facebook.com Vai su Facebook

Tre giorni di lavori intensi: raddoppio di tensione della rete elettrica in quattro quartieri cittadini - Per questa importante operazione, che comporta numerosi e complessi interventi contemporanei in 50 cabine secondarie di consegna e di trasformazione, tre linee in Media Tensione e una cabina primaria, ... Si legge su padovaoggi.it

Tre giorni di lavori sulla regionale di Saint-Barthélemy - Lo comunica la Regione, spiegando che il provvedimento è necessario per completare il rifacimento ... Riporta rainews.it

Tre giorni di festa per il nuovo volto di piazza Paltineri - Il prossimo sarà un week end intenso, tre giorni che coincideranno con l'inaugurazione delle opere di ristrutturazione di piazza Paltineri. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it