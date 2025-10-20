Tre fermi fra gli ultras del Rieti per l’assalto al pullman dei tifosi di Pistoia
PISTOIA – Svolta nelle indagini sull’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket 2000, costato la vita all’autista Raffaele Marianella, 65 anni. La Polizia di Stato ha fermato tre persone, sospettate di aver partecipato all’agguato avvenuto domenica sera lungo la superstrada Rieti-Terni, nei pressi dello svincolo di Contigliano. Tre ultrà nel mirino degli inquirenti. I tre fermati – tutti giovani reatini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati al tifo violento – sarebbero appartenenti alla Curva Terminillo, la frangia più radicale della tifoseria della Sebastiani Rieti. Le accuse ipotizzate dalla Procura di Rieti sono pesantissime: omicidio volontario aggravato, danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
