Tre arresti per l’assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket la chat e la spedizione punitiva in cui è morto l’autista | chi sono gli ultras di Rieti indagati

Tre persone sono state fermate per l’assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella serata di ieri a Rieti ed in cui è morto uno dei due autisti, Raffaele Marianella. Secondo quanto apprende l’Ansa, almeno due dei soggetti sono legati ai movimenti dell’estrema destra. La procura di Rieti ha diposto il Dna sulla pietra che ha ucciso l’autista 65enne. L’obiettivo è tentare di risalire a chi avrebbe lanciato il sasso. Secondo quanto emerso da un primo esame esterno sul corpo, infatti, Raffaele sarebbe morto sul colpo a causa di un trauma facciale dopo essere stato colpito dal sasso in pieno volto. 🔗 Leggi su Open.online