Travolto in bicicletta sulla Mottaziana | 37enne muore sul colpo

Ilpiacenza.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 37 anni ha perso la vita a causa di un tragico incidente stradale avvenuto alle porte di Borgonovo nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre. Era in sella a una bici che è stata travolta da un'auto lungo strada Mottaziana. Entrambi i mezzi, stando ai primi accertamenti dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

