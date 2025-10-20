Travolto in bicicletta sulla Mottaziana | 37enne muore sul colpo
Un uomo di 37 anni ha perso la vita a causa di un tragico incidente stradale avvenuto alle porte di Borgonovo nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre. Era in sella a una bici che è stata travolta da un'auto lungo strada Mottaziana. Entrambi i mezzi, stando ai primi accertamenti dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
