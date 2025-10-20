Travolto e ucciso sulla Mottaziana arrestato il conducente dell' auto

È stato arrestato il conducente dell'auto che nella tarda serata del 19 ottobre ha travolto e ucciso un 37enne indiano in bicicletta. L'incidente mortale è avvenuto nei pressi della località Cascina Colombarola lungo la provinciale della Mottaziana di Borgonovo. Entrambi i mezzi, stando ai primi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

