Travolto da un ramo mentre taglia la legna 48enne ferito a Penne

Un 48enne di Penne è finito in ospedale per le lesioni riportate dopo essere stato travolto dal ramo di un albero, mentre stava tagliando la legna. L'incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 19 ottobre, in frazione Roccafinadamo.Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Argomenti simili trattati di recente

