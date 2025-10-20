Travolge e uccide un ciclista nel Piancentino | arrestato un uomo 47enne
Ha travolto e ucciso un ciclista di 37 anni lungo la strada provinciale che collega Borgonovo Val Tidone a Piacenza. Un uomo di 47 anni è stato arrestato per omicidio stradale dai carabinieri. Il conducente dell’auto si è rifiutato di effettuare il test dell’etilometro subito dopo l’incidente ed è stato portato in ospedale per il prelievo di sangue: si attendono gli esiti per avere la conferma dell’ubriachezza dell’automobilista, apparso “alterato” ai militari. Tutto è accaduto poco prima di mezzanotte lungo il rettilineo di strada Mottaziana, alle porte di Borgonovo. Il ciclista, un cittadino indiano, stava andando al lavoro in un’azienda agricola della zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
