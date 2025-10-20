Trattorie 50 Top Italy 2026 | ecco le premiate in Emilia Romagna

Ilrestodelcarlino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova guida su trattorie e bistrò moderni celebra la cucina di casa come anima del Made in Italy. La nostra regione brilla con 5 insegne, tra brace, sfoglia e piada, simboli di un territorio che non smette di raccontarsi a tavola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

trattorie 50 top italy 2026 ecco le premiate in emilia romagna

© Ilrestodelcarlino.it - Trattorie 50 Top Italy 2026: ecco le premiate in Emilia Romagna

Altre letture consigliate

trattorie 50 top italyTrattorie 50 Top Italy 2026: ecco le premiate in Emilia Romagna - La nuova guida su trattorie e bistrò moderni celebra la cucina di casa come anima del Made in Italy. Segnala ilrestodelcarlino.it

trattorie 50 top italy50 Top Italy 2026: “Roscioli Salumeria con Cucina” miglior trattoria d’Italia - La storica salumeria di Roma della famiglia Roscioli eletta miglior trattoria d’Italia da 50 Top Italy 2026. Si legge su italiaatavola.net

trattorie 50 top italyQual è l’unica osteria delle Marche premiata da Top 50 2026 tra le trattorie e bistrò moderni - Secondo la guida è “un ristorante tipico con cucina contemporanea di alta qualità”. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trattorie 50 Top Italy