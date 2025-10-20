Trasporto scolastico | sindaco chiede ai dirigenti maggiore tolleranza per i ritardi degli studenti

Lecceprima.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SURBO – Il sindaco di Surbo riaccende i fari sul problema dei ritardi nei trasporti degli studenti e chiede tolleranza ai dirigenti degli istituti. Ronny Trio, a seguito delle segnalazioni ricevute dai genitori dei giovani pendolari che frequentano le scuole superiori a Lecce, è infatti tornato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

