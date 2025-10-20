Trasporto marittimo | 37 milioni per i nuovi collegamenti lungo la costa del Fvg
Il mare entra ufficialmente nella mobilità sostenibile del Friuli Venezia Giulia. Con un investimento complessivo di 37 milioni di euro, la Regione ha avviato la gara per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo stagionale di passeggeri per il quinquennio 2026-2030, pubblicata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sarà un’autentica rivoluzione quella che si profila a partire dal prossimo anno per il trasporto marittimo in Friuli Venezia Giulia. La Regione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto m - facebook.com Vai su Facebook
La #RegioneFVG ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue l’avviso per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo stagionale passeggeri 2026–2030. L’assessore Cristina Amirante: “Investiamo 37 mln sulla mobilità pubblica sostenibile" http - X Vai su X
Trasporto marittimo: Amirante, 37 mln per la gara per servizio 2026-30 - "Con la gara per l'affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo stagionale di passeggeri per il quinquennio 2026- Segnala ilgazzettino.it
Trasporto marittimo: 37 milioni per i nuovi collegamenti lungo la costa del Fvg - 2030: collegamenti diretti tra Marano, Lignano, Grado e Trieste con nuove fermate e servizi lagunari potenziati. Da udinetoday.it
Notizie dalla Giunta - "Con la gara per l'affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo stagionale di passeggeri per il quinquennio 2026- Secondo regione.fvg.it