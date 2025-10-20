Trasporto marittimo | 37 milioni per i nuovi collegamenti lungo la costa del Fvg

Udinetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mare entra ufficialmente nella mobilità sostenibile del Friuli Venezia Giulia. Con un investimento complessivo di 37 milioni di euro, la Regione ha avviato la gara per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo stagionale di passeggeri per il quinquennio 2026-2030, pubblicata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

trasporto marittimo 37 milioniTrasporto marittimo: Amirante, 37 mln per la gara per servizio 2026-30 - "Con la gara per l'affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo stagionale di passeggeri per il quinquennio 2026- Segnala ilgazzettino.it

trasporto marittimo 37 milioniTrasporto marittimo: 37 milioni per i nuovi collegamenti lungo la costa del Fvg - 2030: collegamenti diretti tra Marano, Lignano, Grado e Trieste con nuove fermate e servizi lagunari potenziati. Da udinetoday.it

Notizie dalla Giunta - "Con la gara per l'affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo stagionale di passeggeri per il quinquennio 2026- Secondo regione.fvg.it

Cerca Video su questo argomento: Trasporto Marittimo 37 Milioni