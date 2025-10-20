Trasferito a Trapani per grave intossicazione da idrocarburi dopo sbarco a Lampedusa | morto giovane migrante

20 ott 2025

È morto stamani, all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, uno dei 21 migranti giunti ieri intossicati da idrocarburi. Sul barcone, sottocoperta, i militari della guardia costiera hanno trovato anche i cadaveri di due uomini. Salgono a 21 i migranti intossicati da idrocarburi giunti a Lampedusa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

trasferito trapani grave intossicazioneÈ morto uno dei migranti ricoverati per intossicazione da benzina dopo il naufragio di Lampedusa - Viaggiava in un barcone con 91 persone, in cinque erano stati ricoverati per crisi respiratoria da idrocarburi ... Si legge su rainews.it

trasferito trapani grave intossicazioneIl blu di metilene come antidoto per l'intossicazione da idrocarburi: così sono stati salvati 23 migranti a Lampedusa - Erano sul barcone barcone soccorso a 16 miglia dalla costa dell’isola sul quale viaggiavano complessivamente 91 persone ... Scrive lasicilia.it

