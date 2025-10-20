Transizione green | ma mancano esperti

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA rischia di restare un progetto incompiuto per mancanza di competenze. È l’allarme lanciato da Confartigianato, che il 13 ottobre a Milano, nel corso dell’evento inaugurale della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità, ha reso noti i numeri del mismatch tra domanda e offerta nel mercato del lavoro “green”: nel 2024 le imprese italiane non sono riuscite a reperire 2.197.620 figure professionali con elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, pari al 49,4% di quelle necessarie alle aziende. Un’emergenza che colpisce soprattutto le micro e piccole imprese, dove oltre il 55% delle posizioni green richieste sono rimaste scoperte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net