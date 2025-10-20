Transizione energetica | un’alleanza al servizio delle aziende

DI FRONTE a una transizione energetica e ambientale sempre più rapida e complessa, governi, imprese e istituzioni devono affrontare sfide tecnologiche, geopolitiche e strategiche senza precedenti. In questo scenario nasce la collaborazione tra Teha Group e Althesys, con l’obiettivo di dar vita a un polo di eccellenza per la consulenza e l’analisi nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle utilities, capace di accompagnare i principali attori nella comprensione e gestione del cambiamento. Il settore energetico europeo e italiano sta attraversando una fase di trasformazione profonda. L’integrazione delle fonti rinnovabili nel mix di generazione, la digitalizzazione dei sistemi e la diffusione delle tecnologie di accumulo, in un contesto geopolitico globale in evoluzione, impongono un ripensamento radicale dei modelli energetici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

