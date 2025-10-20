Transazioni digitali Maxi gruppo Signaturit-Namirial per la gestione

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE passa dalle Marche. Ha, infatti, sede a Senigallia, nell’anconetano, Namirial supporta i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale fornendo soluzioni software e servizi fiduciari digitali, tra cui firma digitale, posta elettronica certificata (PEC), recapito certificato qualificato (SERCQ), gestione documentale e conservazione sostitutiva, identità digitale SPID, rilascio di certificati SSL. A essi si aggiungono altri servizi, come la fatturazione elettronica e il customer onboarding, soluzioni di cloud computing, cybersecurity, analisi del credito. Nel marzo scorso la maggioranza del gruppo Namirial è passata da Ambienta SGR Spa a Bain Capital, una società di investimento statunitense, anche se il fondatore Enrico Giacomelli e il management dell’azienda, guidato dall’amministratore delegato Max Pellegrini, continuano a detenere una parte significativa delle azioni della società. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Transazioni digitali. Maxi gruppo. Signaturit-Namirial per la gestione

Altre letture consigliate

La crittografia è l’arte di nascondere i messaggi. Esiste fin dai tempi di Giulio Cesare e al giorno d’oggi è fondamentale per rendere sicuri i nostri dati, dalle transazioni bancarie alle comunicazioni digitali. Vediamo in questo video come funziona. #geopop #im - facebook.com Vai su Facebook

Stablecoin europea: nove banche lanciano la sfida ai colossi USA dei pagamenti digitali • ING, UniCredit, Banca Sella e altri sette istituti uniscono le forze per creare una stablecoin in euro regolamentata dal MiCAR. L’obiettivo: transazioni istantanee… - X Vai su X

Transazioni digitali. Maxi gruppo. Signaturit-Namirial per la gestione - Ha, infatti, sede a Senigallia, nell’anconetano, Namirial supporta i clienti nel loro percorso ... Si legge su msn.com

Transazioni digitali, Namirial e Signaturit uniscono le forze - Sinergia nel campo del Digital Transaction Management (Dtm): Namirial, azienda di Senigallia (Ancona) e la spagnola Signaturit uniscono le forze: l'unione creerà una piattaforma software di Dtm ... Scrive ansa.it

Transazioni digitali, la Namirial di Senigallia fa acquisti in Spagna e nasce il super polo europeo. Giacomelli: «Fatturato di 260 milioni, 1400 dipendenti» - ANCONA L’unione fa la forza e saperlo è sicuramente la società senigalliese Namirial, che ieri ha annunciato l’unione con la spagnola Signaturit, entrambe fornitrici di soluzioni software, sia al ... Lo riporta corriereadriatico.it