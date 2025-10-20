Tramortita e stuprata a 16 anni in un fast food di kebab indagato il gestore e altri due connazionali | bicchieri di Coca Cola e whiskey per stordirla

Ha offerto alla ragazzina 16enne una lattina di Coca Cola e delle bevande alcoliche. Poi l’ha portata nello scantinato del suo locale, un fast food di kebab, e l’ha violentata. È indagato il gestore pakistano di un girarrosto a Piave della Marca, in provincia di Treviso. Insieme a lui anche due connazionali che, a vario titolo, avrebbero giocato un ruolo nello stupro avvenuto lo scorso aprile. Il panino, il whiskey e gli abusi. La 16enne era entrata nel locale come spesso faceva, dato che era una delle mete preferite del suo gruppo di amici di scuola. Voleva solo mangiare qualcosa in attesa che il padre la arrivasse a prendere. 🔗 Leggi su Open.online