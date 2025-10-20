Trame Danilo Rea in piano solo nella Sala degli Arazzi al Collegio Alberoni

Domenica 26 ottobre alle ore 18, la suggestiva Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza ospiterà il concerto di Danilo Rea in piano solo dal titolo "Trame. Gli arazzi del Collegio Alberoni in jazz", un evento ideato da Opera Pia Alberoni e Piacenza Jazz Club nell’ambito del progetto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

