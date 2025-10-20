Tragico incidente a Hong Kong aereo finisce in mare | due morti
Due persone hanno perso la vita in un grave incidente all’aeroporto internazionale di Hong Kong. Un Boeing 747 cargo della Air ACT, operato per Emirates e in arrivo da Dubai con il volo EK9788, è uscito dalla pista nord durante l’atterraggio. L’aereo ha colpito un veicolo del servizio di terra, spingendolo in mare. Le vittime, di 30 e 41 anni, erano a bordo del mezzo. I quattro membri dell’equipaggio del cargo sono rimasti illesi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
