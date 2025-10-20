Tragico incidente a Borgonovo Val Tidone | ciclista 37enne perde la vita
L'incidente. Un drammatico scontro stradale si è verificato nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre, nei pressi di Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza. Un uomo di 37 anni, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da un'automobile mentre percorreva la strada della Mottaziana, nota per il traffico anche nelle ore serali. Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto è stato improvviso e violento. Il ciclista è stato colpito in pieno, scaraventato sull'asfalto e ha riportato ferite gravissime. Purtroppo, all'arrivo dei soccorsi del 118, non c'era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto.
