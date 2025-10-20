Tragedia sulla tangenziale di Forlì | sopravvive a un incidente ma mentre viene soccorso un’altra auto lo investe
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nella notte tra domenica e lunedì. Immagine di repertorio Un uomo di 48 anni ha perso la vita nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre lungo la tangenziale di Forlì, in Emilia-Romagna. La vittima era appena uscita indenne da un incidente autonomo, ma pochi minuti dopo è stata travolta da un’altra auto in transito. Lo schianto contro il guardrail. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della propria vettura nel tratto di ex asse di Arroccamento, tra gli svincoli dei quartieri Cava e San Benedetto, finendo contro il guardrail. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
TRAGEDIA SULLA TANGENZIALE EST DI CAMPOBASSO: DUE VITTIME NELLO SCONTRO TRA UN FURGONE E UNA FIAT 500X È di due morti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri lungo la tangenziale est di Campob - facebook.com Vai su Facebook
Muore travolto da un'auto in Tangenziale, tragedia accanto alla Motorizzazione https://ift.tt/5ilBRSY https://ift.tt/RFciv74 - X Vai su X
Modena, tragedia in tangenziale: esce dall’auto, viene investito e muore - Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, la vittima stava attraversando la carreggiata quando è stata centrata in pieno da un’automobile. fanpage.it scrive