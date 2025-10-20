Tragedia sulla superstrada dopo Rieti-Pistoia | muore autista del pullman dei tifosi caccia agli aggressori
Non si arresta la scia di violenza che, troppo spesso, contamina il mondo dello sport: la serata di ieri è culminata in tragedia lungo la superstrada Rieti-Terni, dove un pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket è stato oggetto di un assalto a colpi di pietre e mattoni, causando la morte di uno degli autisti del mezzo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Squadra mobile e della Digos di Rieti, una decina di tifosi locali della Sebastiani basket Rieti sarebbero stati ascoltati in questura per chiarire quanto accaduto. L’agguato si sarebbe consumato all’altezza dello svincolo di Contigliano, poco dopo che il bus – con a bordo 45 sostenitori toscani – aveva lasciato il PalaSojourner e la relativa scorta della polizia, al termine del match di Serie A2 tra Sebastiani Rieti e Estra Pistoia, vinto dagli ospiti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
