Tragedia sui binari a Trecate | un giovane travolto e ucciso dal treno due feriti gravi

Notizieaudaci.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si indaga sul perché i tre giovani fossero sui binari a Trecate. Una scena troppo simile a quelle che spesso si temono nelle cronache e che ieri, purtroppo, è diventata realtà. Un giovane è morto e altri due sono rimasti feriti in un drammatico incidente ferroviario avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione di Trecate, lungo la linea Torino–Milano. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte della Polizia ferroviaria e dei carabinieri, i tre ragazzi – tra i 20 e i 22 anni e di nazionalità pakistana – avrebbero attraversato i binari dopo essere appena scesi da un treno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

tragedia sui binari a trecate un giovane travolto e ucciso dal treno due feriti gravi

© Notizieaudaci.it - Tragedia sui binari a Trecate: un giovane travolto e ucciso dal treno, due feriti gravi

Scopri altri approfondimenti

tragedia binari trecate giovaneTragedia sui binari: un giovane muore, due feriti gravi. Travolti da un treno diretto a Milano - Tragedia alla stazione di Trecate: tre giovani travolti dopo aver attraversato i binari, uno morto e due feriti; linea Torino–Milano sospesa e indagini in corso ... Da giornalelavoce.it

tragedia binari trecate giovaneTreno travolge tre ragazzi che attraversano i binari a Trecate: morto un ventenne, due feriti gravi - Novara, tragedia intorno alle 18: coinvolti tre giovani tra i 20 e i 23 anni. Lo riporta ilgiorno.it

tragedia binari trecate giovaneTragedia sui binari a Trecate: tre giovani investiti da un treno diretto a Milano - Dramma alla stazione di Trecate: tre giovani stranieri, poco più che ventenni, hanno attraversato i binari mentre sopraggiungeva un treno diretto a Milano. Scrive lavocedinovara.com

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Binari Trecate Giovane