Si indaga sul perché i tre giovani fossero sui binari a Trecate. Una scena troppo simile a quelle che spesso si temono nelle cronache e che ieri, purtroppo, è diventata realtà. Un giovane è morto e altri due sono rimasti feriti in un drammatico incidente ferroviario avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione di Trecate, lungo la linea Torino–Milano. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte della Polizia ferroviaria e dei carabinieri, i tre ragazzi – tra i 20 e i 22 anni e di nazionalità pakistana – avrebbero attraversato i binari dopo essere appena scesi da un treno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia sui binari a Trecate: un giovane travolto e ucciso dal treno, due feriti gravi