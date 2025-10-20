Tragedia nella zona artigianale morto un uomo dopo essere caduto dal tetto di un capannone

Riminitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è registrata nella tarda mattinata di lunedì (20 ottobre) a San Giovanni in Marignano. In un grave incidente è deceduto un 64enne, originario di Pesaro. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava sul tetto di un capannone di un'azienda della zona artigianale Tavollo quando. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

