Tragedia nel carcere di Ariano Irpino detenuto morto suicida
Ad Ariano Irpino (Avellino), nella nottata tra il 19 e il 20 ottobre si è consumata l’ennesima tragedia all’interno di un istituto penitenziario italiano. Joseph Luki, cittadino nigeriano di circa 40 anni, è stato trovato privo di vita all’interno della sua cella.L’uomo lascia una moglie e due. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
