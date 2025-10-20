Tragedia in vetreria | un morto e un ferito grave in un incidente sul lavoro

Un boato improvviso, poi le urla dei colleghi e la corsa disperata dei soccorsi. È successo tutto in pochi istanti, in un pomeriggio che sembrava come tanti. Dentro il capannone, tra i vetri e le lastre in lavorazione, due operai si sono trovati coinvolti in un incidente che non ha lasciato scampo a uno di loro. Il rumore delle sirene ha squarciato il silenzio del quartiere industriale, mentre i colleghi increduli restavano immobili davanti ai cancelli. Per uno dei due lavoratori non c’è stato nulla da fare; l’altro, ferito gravemente, è stato soccorso in elicottero e trasportato in ospedale. È di un morto e un ferito grave il bilancio del tragico incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di via Monte Grappa a San Giovanni La Punta, nel Catanese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

