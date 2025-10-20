Tragedia in moto Claudio Paone muore a soli 27 anni

Grave incidente stradale a Somma Vesuviana sulla statale Statale 268. Claudio Paone, 27 anni, residente a Casoria, ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava cadendo rovinosamente sull'asfalto all’altezza di via Seggiari.Sul posto sono intervenuti, allertati dagli automobilisti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

