Tragedia in montagna | morto Cesare Ornati imprenditore cusiano

Tragedia in montagna, in Valsesia: l'imprenditore cusiano Cesare Ornati è precipitato lungo la cresta, verso il monte Sajunché, da circa 2mila metri di altezza. Allertati immediatamente i soccorsi (l'elisoccorso), per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Anche le condizioni meteo hanno reso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Altre letture consigliate

Tragedia in montagna: morto in Valsesia Cesare Ornati, imprenditore cusiano appassionato di sport - X Vai su X

Tragedia in montagna: un 65enne è morto durante un'escursione - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia in montagna, morto un escursionista: Claudio Ornati è precipitato lungo la cresta sul monte Sajunchè - Un escursionista è morto dopo essere precipitato lungo la cresta in quota. Secondo ildolomiti.it

Escursione fatale nel Vercellese: 70enne precipita sul monte Sajunchè e muore - La vittima è Cesare Ornati, imprenditore cusiano appassionato di sport e papà di Giulio, campione di corsa in montagna ... Come scrive tg.la7.it

Cade da una cresta e muore in Valsesia Cesare Ornati, papà del campione di corsa in montagna Giulio - 70 anni, imprenditore di Nonio nel VCO, è precipitato in mattinata a Mollia nel vercellese. Scrive rainews.it