tragedia in italia muro crolla su tre fratellini terribile annuncio

La spensieratezza di un pomeriggio di giochi si è trasformata in un istante di terrore e, infine, in tragedia. I bambini stavano ridendo e correndo, immersi nella loro innocente attività, quando un fragore inaspettato ha squarciato l’aria. Una porzione di muro, forse fatiscente, è crollata improvvisamente, intrappolando e ferendo i piccoli sotto il suo peso. Il più grave, un bambino di appena otto anni, ha subito l’impatto più violento. I soccorsi sono arrivati in un lampo, ma la gravità delle lesioni era tale da far temere il peggio fin da subito. In una disperata corsa tra ospedali e trasferimenti in elicottero, la speranza è rimasta aggrappata a un filo sottilissimo, spezzandosi poche ore dopo con la notizia più devastante: il piccolo non ce l’ha fatta, lasciando dietro di sé solo un dolore insopportabile e la desolazione di un gioco interrotto per sempre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

