Tragedia in carcere detenuto si toglie la vita
Tempo di lettura: 2 minuti Tragedia nella notte all’interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino, dove un detenuto di 29 anni, di origine africana, si è tolto la vita impiccandosi. Quando sono stati allertati i soccorsi, non vi era ormai più nulla da fare. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale di Polizia penitenziaria, che ha allertato la direzione e il personale sanitario, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Con questo ennesimo gesto estremo, il numero dei suicidi nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno sale a 67, a cui si aggiungono un internato in una Rems e tre operatori penitenziari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
