Nel corso della gara c’era stato un forte battibecco sugli spalti: si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Al termine del match, l’aggressione mortale: è partita la caccia all’uomo Il sangue torna a scorrere e a macchiare il mondo dello sport italiano. Al termine di un match di campionato, c’è stato un vero e proprio agguato da parte dei tifosi della squadra di casa, che hanno sfogato la loro rabbia dopo la sconfitta colpendo con una fitta sassaiola il pullman della squadra avversaria. Uccidendo sul colpo uno dei due guidatori. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Tragedia fuori lo stadio. Aggressione mortale dopo la partita: “E’ stato un agguato”