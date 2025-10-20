Tragedia dopo un intervento estetico | muore imprenditrice italiana
Milena Mancini, italiana di 56 anni, figlia del fondatore di Indexa SpA e imprenditrice nel settore immobiliare, è morta in un ospedale di Istanbul dopo quasi tre settimane di ricovero in terapia intensiva. Il suo stato di salute era peggiorato a seguito di un intervento di liposuzione eseguito in una clinica privata della capitale turca. Secondo una prima ricostruzione, durante l’operazione sarebbe avvenuta una lesione interna, probabilmente a livello gastrico, che avrebbe causato una grave infezione. La paziente era stata poi trasferita d’urgenza in una struttura universitaria, ma ogni tentativo di salvarla è risultato vano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
