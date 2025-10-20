ABBONATI A DAYITALIANEWS L’assalto al pullman dei tifosi toscani. Un drammatico episodio ha segnato la fine del match di Serie A2 tra Pistoia Basket e Sebastiani Rieti, disputato domenica nel capoluogo reatino e vinto dalla squadra ospite. Nel dopopartita, il pullman dei tifosi toscani è stato assalito da un gruppo di facinorosi e uno degli autisti è rimasto ucciso. La vittima, Raffaele Marianella, aveva 65 anni. Un mattone lanciato contro il parabrezza ha sfondato il vetro e lo ha colpito in pieno. Inutili i tentativi di rianimazione. La premier Giorgia Meloni ha definito l’accaduto “ un atto di violenza inaccettabile e folle ”, mentre il ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato di “ delinquenti, non tifosi ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia dopo la partita tra Pistoia e Rieti: ucciso un autista che trasportava i tifosi toscani