Una nuova tragedia legata al tifo malato ha scosso il mondo dello sport italiano, questa volta nel basket. Al termine della gara di Serie A2 tra la RSR Sebastiani Rieti e l'Estra Pistoia, disputata al PalaSojourner e vinta dalla squadra toscana, il pullman dei tifosi ospiti è stato colpito da una violenta sassaiola. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni individui hanno lanciato pietre e oggetti contundenti, tra cui un mattone che ha infranto il parabrezza del mezzo, centrando in pieno il secondo autista. L'uomo, colpito con estrema violenza, è deceduto sul colpo nonostante i disperati tentativi di rianimazione sul posto.

© Laprimapagina.it - Tragedia dopo la partita a Rieti: autista ucciso da una sassaiola contro il pullman dei tifosi di Pistoia