Tragedia dopo la partita a Rieti | autista ucciso da una sassaiola contro il pullman dei tifosi di Pistoia

Una nuova tragedia legata al tifo malato ha scosso il mondo dello sport italiano, questa volta nel basket. Al termine della gara di Serie A2 tra la RSR Sebastiani Rieti e l’Estra Pistoia, disputata al PalaSojourner e vinta dalla squadra toscana, il pullman dei tifosi ospiti è stato colpito da una violenta sassaiola. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni individui hanno lanciato pietre e oggetti contundenti, tra cui un mattone che ha infranto il parabrezza del mezzo, centrando in pieno il secondo autista. L’uomo, colpito con estrema violenza, è deceduto sul colpo nonostante i disperati tentativi di rianimazione sul posto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

