Tragedia dei boschi di Traves | cercatore di funghi trovato morto a causa di un malore

Un italiano sulla settantina è stato trovato morto nella mattinata di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, nei boschi di Traves, dove era andato a cercare funghi. Dai primi riscontri sembra che abbia avuto un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero con l'ambulanza della Croce. 🔗 Leggi su Torinotoday.it