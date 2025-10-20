Tragedia all’aeroporto di Hong Kong | cargo Boeing esce di pista e si schianta in mare
Due morti e quattro feriti nell'incidente all'alba. Un grave incidente ha sconvolto all'alba di lunedì l' aeroporto internazionale di Hong Kong, uno degli hub cargo più trafficati al mondo. Un aereo da trasporto Boeing 744, proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, è uscito di pista durante l'atterraggio, ha sfondato la recinzione e si è schiantato in mare poco dopo le 04:00 locali. La collisione con un'auto di sicurezza. Sulla traiettoria del velivolo si trovava un'auto di pattuglia della sicurezza aeroportuale, che è stata centrata in pieno dall'aereo e scaraventata in mare.
