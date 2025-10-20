Tragedia a Trecate | ragazzo muore travolto da treno Un ferito grave sotto choc un terzo giovane accorso prestare aiuto

Trecate (Novara), 20 ottobre 2025 – Un giovane è morto e due sono rimasti feriti, investiti da un treno nel Novarese. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 di lunedì 20 ottobre alla stazione di Trecate, dove i tre secondo una prima ricostruzione avrebbero attraversato i binari dopo essere scesi da un treno. A investirli è stato un convoglio in arrivo al binario vicino, diretto a Milano. La circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Torino è stata temporaneamente sospesa per consentire gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. Un ferito sotto choc. I tre coinvolti nell'incidente sarebbero giovani sui vent'anni, ma nessuno è ancora stato identificato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

