Tragedia a Cecina motociclista muore a 39 anni nello scontro con un' auto
Tragedia in via Pasubio a Cecina dove un 39enne del posto è morto in seguito allo scontro tra la sua moto e un'auto. Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo all'uomo, subito soccorso dai volontari della Pubblica Assistenza di Cecina con il medico del 118. Quest'ultimo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
