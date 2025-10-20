Trafugati dai tombaroli e ritrovati a Bruxelles | torneranno in Italia 300 reperti etruschi e romani dal valore inestimabile

Ceramiche etrusche e corinzie, statue romane, vasi e gioielli. È lungo l’elenco dei circa 300 reperti di provenienza italiana trovati a Bruxelles dai carabinieri addetti alla tutela del patrimonio. Oggetti antichi di valore inestimabile, trafugati dai tombaroli e portati all’estero illegalmente. Ora torneranno in Italia, grazie a un’operazione congiunta tra Italia e Belgio. Come riporta l’edizione romana di Repubblica, l’indagine che ha portato al ritrovamento era partita già anni fa con il caso del collezionista di New York Michael Steinhardt, costretto nel 2021 a restituire 180 antichità rubate. 🔗 Leggi su Open.online