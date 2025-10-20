Traffico Roma del 20-10-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Bentrovati un incidente nel traffico in via di Brava in prossimità di via del Pescaccio segnalazione di incidente anche in Piazzale delle Provincie cura lentamente all'altezza di via Lega Lombarda Grande Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina rallentamenti e code a tratti anche in esterna tra Pontina e Roma sud e rallentamenti poi sulla tangenziale est tra Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi verso San Giovanni per lavori notturni sulla tangenziale est è chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 domani mattina la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione via Salaria Villa luridi si ripeteranno nella stessa fascia oraria fino al primo novembre ad eccezione delle notti e il 25 e 26 ottobre ricordiamo infine che domani è mercoledì il centro congressi la nuvola all'Eur ospiterà il cybertech Europe 2025 pertanto dalle 6 domani mattina è chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico di arrivo al centro Sara deviato verso il viadotto della Magliana ricezione del 3 pubblico transito vietato anche in direzione del centro da Piazzale venticinque marzo 1957 a viale dell'Umanesimo per i dettagli di queste le altre notizie di consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

