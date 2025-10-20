Traffico Roma del 20-10-2025 ore 18 | 30
Luceverde Roma trovato un incidente nel traffico in Piazzale delle Provincie siamo all'altezza delle via Lega Lombarda rallentamenti per incidente anche sulla via Salaria all'altezza di via della Marcigliana incidente anche in via Collatina correttamente in prossimità del grande raccordo anulare intenso il traffico in entrata Roma sulla diramazione Roma sud con cose tra Torrenova e raccordo è sul grande raccordo anulare e correre in carreggiata tra Nomentana e Prenestina code anche le stella tra Pontina e Roma sud e rallentamenti fai sulla tangenziale est tra Corso Francia & via dei Campi Sportivi verso San Giovanni forse una manifestazione in via Molise nel mistero delle imprese del made in Italy termine previsto per le ore 19 possibili percussioni sul traffico di zona e stasera ad Ostia manifestazione delle 21 alle 22:30 con partenza arriva in forni il corteo percorrerà via Storelli Piazza Gasparri via Fasan via delle Ancore Il Lungomare degli Abruzzi possibile chiusura al traffico e direzioni delle linee trasporto pubblico per i dettagli di questo ed altro consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
