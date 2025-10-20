Traffico Roma del 20-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è in pieno svolgimento la fissazione iniziata alle ore 15 in via Molise nei pressi Il mistero delle imprese del made in Italy termine previsto per le ore 19 possibili percussioni tutta la sigla di zona all'Auditorium parco della musica Fino al prossimo 26 ottobre la ventesima edizione della festa del cinema di Roma attiva per l'occasione la linea cinema bus navetta che fa la spola tra la stazione Termini e Villaggio Olimpico La linea è gratuita tessera in servizio Dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte per lavori notturni sulla tangenziale est è chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 domani mattina la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione via i lavori si ripeteranno nella stessa fascia oraria Fino al prossimo primo novembre ad eccezione delle notti del 25 e 26 ottobre dico di aver fine che domani è mercoledì il centro congressi la nuvola all'Eur ospiterà il cybertech Europe 2025 pertanto già a partire dalle 15 di oggi sono previste limitazioni alla sosta ad ampio raggio e dalla 0:30 scatterà la Green Zone si tratta di un perimetro all'interno del quale sarà vietato il transito per tutti gli autocarri e per i veicoli che trasportano merci pericolosi ed alle 6 domani mattina a Chi è Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America e le rampe per Roma Fiumicino il traffico pertanto in arrivo dal centro Sara deviato verso il viadotto della Magliana ad eccezione del trasporto pubblico transito vietato anche in direzione centro da Piazzale venticinque marzo 1957 viale dell'Umanesimo chiuso anche il tratto viale dell'Umanesimo viale Africa e degli altri che allargo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

