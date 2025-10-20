Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro Invia manifestazione dalle 15 alle 19 nei pressi del Ministero delle imprese e del made in Italy possibili rallentamenti e divieti di sosta nella zona stasera dalle 21 alle 22:30 manifestazione a Ostia con partenza e arrivo in via Forni il corteo percorrerà via Torelli Piazza gasbarri via Fasan via Delleani Lungomare degli Abruzzi il tempo utile sarà attuato un servizio di viabilità nel corso della manifestazione sono possibili chiusure al traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico sulla tangenziale est e lavori notturni tra le 22 e le 6 di manutenzione nella galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione Nomentana il cantiere è in programma nelle Notti da stanotte Lunedì 20 ottobre sino al primo novembre con l'eccezione del 25 e 26 ottobre nelle ore di cantiere sarà istituito l'obbligo di uscita tu lo svincolo per via Tiburtina dalla 24 in 10 in direzione tangenziale si dovrà proseguire verso Largo Passamonti San Giovanni mentre sarà vietata la sosta sulla carreggiata verso Nomentana Salaria https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-10-2025 ore 14:30