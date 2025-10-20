Traffico Roma del 20-10-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulle principali arterie cittadine traffico rallentato in direzione centro in particolare sulla A24 5 km di coda dal raccordo in direzione tangenziale traffico intenso sulle consolari Cassia Flaminia e sala dal raccordo sulla tangenziale traffico intenso tra San Lorenzo e Castrense È tra la Nomentana e Salaria rallentamenti su viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio sulla Pontina infine rallentamenti tra Tor de' Cenci e il raccordo https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20251020file11f2d5c2-e9e2-44ca-ab51-30537503ecbcPmCADtRuPor21N0Jrc1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
In via Roma torna attiva la Ztl: da quando e come cambia il traffico a Palermo. - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Traffico in corso di normalizzazione tra Cirnconvallazione Tiburtina e Circonvallazione Salaria in direzione Stadio #Luceverde | #Roma - X Vai su X
Traffico Roma del 20-10-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila concludi tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est ... Si legge su romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-10-2025 ore 11:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Pontina una ... Come scrive romadailynews.it
Traffico 10, 11 e 12 ottobre 2025: le previsioni del weekend - La situazione del traffico del 10, 11 e 12 ottobre 2025 con le previsioni per il weekend sulle principali strade e autostrade italiane. Segnala sicurauto.it