Traffico Roma del 20-10-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulle principali arterie cittadine traffico rallentato in direzione centro in particolare sulla A24 5 km di coda dal raccordo in direzione tangenziale traffico intenso sulle consolari Cassia Flaminia e sala dal raccordo sulla tangenziale traffico intenso tra San Lorenzo e Castrense È tra la Nomentana e Salaria rallentamenti su viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio sulla Pontina infine rallentamenti tra Tor de' Cenci e il raccordo https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20251020file11f2d5c2-e9e2-44ca-ab51-30537503ecbcPmCADtRuPor21N0Jrc1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

