Traffico Roma del 20-10-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila concludi tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni in entrata Roma traffico in coda sulla diramazione Roma Sud a Torrenova di raccordo anulare è trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia rallentamenti e code in esterna tra Prenestina e Tiburtina sulla Cassia bis code tra le rughe Castel de' ceveri in direzione Roma segnalato anche un incidente trafficata la via Flaminia con code tra Labaro e via dei due punti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria tra Fidene il bivio per la tangenziale intenso il traffico sul viadotto della Magliana con rallentamenti tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio sulla Cristoforo Colombo code per traffico tra via Pindaro e via di Malafede in direzione Roma sempre per traffico code sulla via Pontina tra Tor de' Cenci e l'Eur maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
