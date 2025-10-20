Traffico Roma del 20-10-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico segnalato anche un incidente code per traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e di raccordo anulare traffico dalla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia sulla Cassia bis code tra le rughe Castel de' ceveri in direzione Roma segnalato anche un incidente trafficata la via Flaminia concludi tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria concludi tra Fidene il bivio per la tangenziale sulla Cristoforo Colombo crude per traffico tra via Pindaro e via di Malafede in direzione del raccordo anulare maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
