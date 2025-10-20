luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico in entrata Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare e sul grande raccordo anulare Ci sono code lungo la carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina code anche nel Senna tra la Pontina è Roma Sud sempre a Roma rallentamenti sulla tangenziale est e tra Corso Francia & via dei Campi Sportivi verso San Giovanni stasera ad Ostia manifestazione dalle 21 alle 22:30 con partenza e arrivo in via Forni il corteo percorrerà via Storelli Piazza Gasparri via Fasano e via delle Ancore Il Lungomare degli Abruzzi possibile chiusura al traffico e di azioni per le linee trasporto pubblico lui notturni possono via Salaria chiusa dalle 21:30 alle 6 tra maglianello eredi In quest'ultima direzione deviazione indicate sul posto da quando torni anche sulla A1 Firenze Roma ha chiuso alle 5:38 lo svincolo Magliano Sabina in entrata in uscita per Firenze bene la signora palazzi permette tutto Buon proseguimento di serata un servizio alcune dell'ACI in collaborazione Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

