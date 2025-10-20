Traffico Lazio del 20-10-2025 ore 09 | 30
luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud concludi trattore 9 di raccordo anulare traffico nel complesso scorrevole sulla restante rete autostradale del territorio alle porte della capitale registrate code sulla Cassia bis tra le rughe Castel de' ceveri Verso il raccordo segnalato anche un incidente possibili rallentamenti per lavori sulla via Salaria tra Rocca Sinibalda in maglianello in direzione Rieti in provincia di Frosinone ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino con chiusura Atratina superiore Belmonte Castello In entrambe le direzioni termine interventi previsto per fine ottobre è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
